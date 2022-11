Zwei Wochen KinderVesperKirche in Ludwigshafen startet

Die KinderVesperKirche in Ludwigshafen soll in diesem Jahr für zwei Wochen stattfinden. So könnten ab Montag laut Veranstalter nun zwei Grundschulen kostenlos bekocht werden.

In den vergangenen Jahren hatte die Protestantische Jugendkirche Ludwigshafen die Aktion immer nur eine Woche lang veranstaltet. Die Initiative zu verlängern kam von den Ehrenamtlichen, die bei der KinderVesperKirche helfen, sagte Florentine Zimmermann, die Hauptorganisatorin. "Die sagten, wir schaffen das und dann können wir in zwei Wochen noch mehr Kinder zum Strahlen bringen."

Gemeinschaft: Acht Klassenstufen bekommen zu Essen

Deshalb werden in diesem Jahr die Grundschüler der Brüder-Grimm-Schule und der Wittelsbachschule in Ludwigshafen zur KinderVesperKirche kommen. An insgesamt acht Tagen wird jeweils immer eine Klassenstufe der beiden Schulen bekocht.

Schon am Eingang werden die Kinder besonder begrüßt und dürfen untem dem Fallschirmtuch hindurch zur Vesperkirche eintreten. Johannes Sinn, Gemeindepädagogischer Dienst

Zusammen zu essen könne das Wir-Gefühl der Schülerinnen und Schüler stärken, findet Anita Hoffmann, Schulleiterin der Wittelsbachschule: "Wir sind eine multikulturelle Schule. Da ist das Gemeinschaftliche wichtig, das, was uns eint und nicht das, was uns trennt."

VesperKirche macht auf Kinderarmut aufmerksam

Mit der KinderVesperKirche soll auch auf die Kinderarmut in Ludwigshafen aufmerksam gemacht werden. Laut Dekan Paul Metzger aus Ludwigshafen lebt etwa jedes fünfte Kind in Ludwigshafen in einer Familie, die Grundsicherung bezieht. Ein Schulleiter der teilnehmenden Schulen bestätigt, dass durchaus nicht alle Kinder morgens mit einem Frühstück im Bauch zur Schule kämen. In den Familien fehle oft die Zeit zum gemeinsamen Essen.

Gekocht wird ein Kinderklassiker: Nudeln mit Tomatensoße. IMAGO imagoimages

Kinder werden in Vesperkirche Ludwigshafen selbst bekocht

In diesem Jahr gibt es auch für alle das gleiche Essen: Nudeln mit Tomatensoße. Die Soße werde von einer Gastronomie-Klasse der Ludwigshafener Berufsbildenden Schule Technik 2 zubereitet. Wegen der verschiedenen Ethnien der Kinder werde darauf geachtet, dass es ein vegetarisches Gericht ist, so die Organisatoren. In den vorherigen Jahren hatte das Team das Essen von einem Caterer in Mannheim bezogen. So spare man die Abholzeit und alle Kinder bekämen das gleiche Essen, das früher beim Caterer täglich anders war, und niemand fühle sich benachteiligt.

Nach dem Essen soll es noch mehr um Gemeinschaft gehen. Florentine Zimmermann

Auch hier seien die Ehrenamtlichen die treibende Kraft gewesen zur Umstellung, erzählt Zimmermann. 100 bis 150 Freiwillige, sowie Helferinnen und Helfer von BASF-Teams und ältere Schüler von weiterführenden Schulen seien während der zwei Wochen am Start.

Workshops bei der KinderVesperKirche

Nach dem Essen gebe es am Nachmittag für die jungen Gäste dann auch ein Nachmittagsprogramm mit Workshops. Es wird von angehenden Pädagogen der Anna-Freud-Schule vorbereitet. Die Kinder können zwischen Kursen mit Musik, Kreativität, Basteln, Bewegung und Kochen wählen.

Jeweils zwei Workshops dürfen die Kinder sich nach dem Essen aussuchen. Johannes Sinn, Gemeindepädagogischer Dienst

Familienfest zum Abschluss

Am Freitag, dem 25. November soll es zum Abschluss der KinderVesperKirche ein Familienfest geben. Vor der Jugendkirche Ludwigshafen in der Ludwig-Börne-Straße werde es laut Florentine Zimmermann, der Stadtjugendpfarrerin, einen Adventsmarkt geben. Es werde Speis und Trank für alle geboten, die mit ihren Familien noch einmal vorbeikommen wollen.

"Adler helfen Menschen" spendet 9.000 Euro

Die KinderVesperKirche in Ludwigshafen findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Von Anfang an wurde sie von der Initiative "Adler helfen Menschen" vom Handballverein Adler Mannheim finanziell unterstützt. In diesem Jahr spendete die Organisation 9.000 Euro für die beiden Wochen KinderVesperKirche. Zusätzlich akquirieren sie auch oft weitere Sponsoren des Vereins, um die KinderVesperKirchen in Ludwigshafen und Mannheim zu unterstützen.