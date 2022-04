Kinder pflanzen im Wald von Mutterstadt Bäume für Peru

Grundschüler haben am Freitag im Wald bei Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) junge Bäume gepflanzt. Dafür bekommen die Kinder Geld, das in den Erhalt des Regenwaldes in Peru fließt.

Drittklässler der Mandelgraben-Schule in Mutterstadt haben am Freitag den Spaten in die Hand genommen und auf einer Waldfläche junge Bäumchen gepflanzt. Und zwar dort, wo die Trockenheit der vergangenen Jahre ältere Bäume so geschädigt hatte, dass sie gefällt werden mussten.

Mutterstadt: Drittklässler lernen Wissenswertes über Wald

Das Waldstück liegt direkt hinter einem Spielplatz in Mutterstadt, den die Kinder gut kennen. Dort legen sie einen kleinen Mischwald an trockenheitsresistenten Baumarten wie etwa Eiche, Esskastanie und Ahorn. Förster Volker Westermann, beim Forstamt Pfälzer Rheinauen für Umweltbildung zuständig, leitet sie dabei an und erklärt genau, wie die Setzlinge in den Boden müssen, wie wichtig der Wald ist für Umwelt und Klimaschutz.

Seine Kollegin Försterin und Umweltpädagogin Barbara Vogel ist vom Lerneffekt der Baumpflanzaktion begeistert: "Wir sprechen hier nicht nur über Bäume, wir machen was. Die Kinder sind die Macher. Das ist das Tolle. Und die Kinder kennen diese Fläche und können jetzt sehen, wie die Bäume wieder groß werden," sagte Vogel dem SWR.

"Arbeitslohn" spenden Kinder für Peru

Die Kinder werden für ihren Arbeitseinsatz vom Waldbesitzer bezahlt, in diesem Fall von der Gemeinde Mutterstadt. Das Geld spenden sie an eine kleine Gemeinde in Peru. Das Forstamt Pfälzer Rheinauen pflegt seit 2005 eine Partnerschaft mit dem Dorf Kimiriki. Die Menschen dort leben laut Forstamt fast ausschließlich von der Landwirtschaft.

Durch ihre Armut sind die Menschen in der Region gezwungen, Ackerbau auf Flächen zu betreiben, die dafür überhaupt nicht geeignet sind, so das Forstamt. Die Böden laugten schnell aus und die die Bewohner rodeten dann den Regenwald, um neue Ackerflächen zu erschließen. Bis diese Flächen erneut nach kurzer Zeit verödeten. Dadurch werde immer mehr Regenwald zerstört.

Durch Projekt in der Pfalz wird Regenwald aufgeforstet

Dank des Partnerprojekts stellt Kimiriki inzwischen eine Ausnahme dar, so das Forstamt Pfälzer Rheinauen. Dort gehöre der Wald dem ganzen Dorf und die Menschen fühlten sich dafür verantwortlich. Deshalb pflanzten sie auf ihren Äckern und um ihre Häuser Bäume, die mit ihren Wurzeln den Boden festhalten und so vor Erosion schützen würden.

Außerdem sei ein Teil des Landes Gemeindewald, in dem nachhaltige Forstwirtschaft betrieben werde. Das bedeutet, die Dorfbewohner pflanzen dort auf verwüsteten Flächen neue Bäume, die den Regenwald aufwerten.

Vieles davon geschieht mit dem Geld, dass Kinder in der Pfalz bei Baumpflanzaktionen erarbeiten. Allein in diesem Jahr haben so elf Grundschulklassen in Mutterstadt, Schifferstadt, Otterstadt und Maxdorf insgesamt 3.000 Euro "verdient" und gespendet, so Umweltpädagoge Westermann vom Forstamt Pfälzer Rheinauen.

Dorf in Peru ist inzwischen Vorbild

Inzwischen habe das Waldbewirtschaftungsmodell Vorbildcharakter. Die Gemeinde organisiere Seminare und Ortsbesichtigungen für viele andere Dörfer in der Region, die aus dem Projekt lernen wollten.