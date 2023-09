Ein Junge hat am Mittwoch in Ludwigshafen eine 53-jährige Frau ausgetrickst und gebeten, ihm einen Zehn- Euro-Schein zu wechseln. Der war aber nicht echt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 53-Jährige am Tag zuvor in Ludwigshafen im Stadtteil Süd von einem 10 bis 11 Jahre alten Jungen angesprochen worden. Er bat sie, seinen Zehn-Euro-Schein zu wechseln. Die Frau gab ihm dafür zwei Fünf-Euro-Scheine. Kurze Zeit später merkte die Frau, dass mit dem Geld etwas nicht stimmte. Sie sprach den Jungen laut Polizei darauf an. Daraufhin rannte er weg und ein etwa 14 Jahre alter Junge folgte ihm. Eine nähere Beschreibung der Kinder liegt nicht vor.

Falschgeld wie aus dem Film

Bei dem Falschgeld handelt es sich laut Polizei um Geld, das bei Filmproduktionen verwendet wird. "Diese Scheine sind als Filmgeld gekennzeichnet, können aber auf den ersten Blick mit echtem Geld verwechselt werden", so die Polizei. Es komme immer wieder vor, dass Requisiten-Geld, auch "Movie Money" oder "Prop Copy" genannt, in Umlauf kommt. Die Polizei rät, bei Geldscheinen " immer mehrere Merkmale nach dem Motto "Fühlen - Sehen - Kippen" zu überprüfen."

Beispielsweise hatte ein Mann aus Neuruppin in Brandenburg im April 2022 einen falschen Zehn-Euro-Schein als Wechselgeld erhalten.

Falsches "Movie Money" Polizei Münster

Die Scheine weisen mehrere deutlich sichtbare Merkmale auf, um sie von echten Geldschein zu unterscheiden. Man kann sie anhand des Bildes leicht erkennen.