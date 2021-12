Sechsjähriger findet aufgebrochenen Tresor

Ein sechsjähriger Junge hat an Heiligabend in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) am Schwanenweiher einen aufgebrochenen Tresor gefunden. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Vater unterwegs und spielte mit einem Metalldetektor, den er zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Das Gerät zeigte einen Treffer - den aufgebrochenen Tresor. Laut Polizei könnte der Tresor aus einem Einbruch stammen. Er sei vermutlich mal in einem Möbelstück eingebaut gewesen, berichtete ein Polizeisprecher. Der Tresor sei leer gewesen. Der Junge und sein Vater gaben den Tresor bei der Polizei ab.