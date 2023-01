In Gleisweiler (Kreis Südliche Weinstraße) hat am Abend eine historische Kelter gebrannt. Das Feuer an der Holzkonstruktion, in der Winzer einst Trauben gepresst haben, wurde kurz nach 21:30 Uhr gemeldet.

Kelter in Gleisweiler brennt Polizei Nicht nur die Kelter selbst wurde beschädigt, auch das Dach darüber, unter dem sie vor Wettereinflüssen geschützt werden sollte. Die Kelter steht in der Nähe eines Bouleplatzes. Die Brandursache wird nach Angaben eines Polizeisprechers ermittelt. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen. An der Kelter sowie an der Überdachung entstand Schaden von rund 15.000 Euro. Das Feuer war kurz nach 21:30 Uhr gemeldet worden. Die Polizei sucht Zeugen.