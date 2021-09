Kellerbrand in Berufsschule

Ein Kellerbrand in der Berufsbildenden Schule für Technik in Ludwigshafen hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr hat am Freitagvormittag in einem Werkstattgebäude Holz Feuer gefangen. Der Keller sei stark verraucht gewesen. Der Hausmeister, der zunächst versucht habe das Feuer selbst zu löschen, sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt worden. Sonst wurde niemand verletzt. Die Schüler seien bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Die Brandursache war noch unklar.