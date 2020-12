Nachdem ein Schüler der sechsten Klasse im Eduard-Spranger-Gymnasium in Landau positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, hat es offenbar keine weiteren Infektionen an der Landauer Schule gegeben. Nach Angaben der Stadt und des Kreises Südliche Weinstraße wurden am Montag 38 Schülerinnen und Schüler sowie neun Lehrkräfte getestet. Bei keinem sei ein positiver Fall aufgetreten. Allerdings müssten alle 47 Menschen bis Mittwoch in Quarantäne bleiben.