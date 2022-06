Keine Trinkwassernot in der Pfalz trotz Hitze

Trotz der überstandenen Hitzeperiode sehen einige Stadtwerke in Rheinland-Pfalz die Trinkwasser-Situation noch entspannt. In Grünstadt hatten die Stadtwerke vergangene Woche Privathaushalte aufgerufen, so sparsam wie möglich mit Trinkwasser umzugehen. Auch bei den Stadtwerken Bad-Dürkheim hält man allgemeine Aufrufe zum Wassersparen für wichtig. Die Lage sei mit Blick auf die vorhandenen Wasserressourcen aber noch nicht angespannt. Wasserengpässe werden demnach nicht erwartet. Die Grundwassersituation werde genau beobachtet und bei längeren Trockenperioden könne man zum Wassersparen aufrufen. Auch bei den Stadtwerken Bad Bergzabern komme man mit den vorhandenen Wasserreserven noch gut zurecht. Man merke einen erhöhten Wasserverbrauch an heißen Tagen, einen Grund für Sparaufrufe oder Verbote gebe es aber noch nicht. In Landau reichen die Trinkwasserbestände ebenfalls noch aus.