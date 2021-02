Wegen der hohen Inzidenzzahl im Kreis Germersheim bleibt die Präsenzpflicht an Grund-und Förderschulen weiter aufgehoben. Das teilte die Kreisverwaltung nach Rücksprache mit der Schulaufsichtsbehörde mit. Eigentlich hätten die Schüler in der kommenden Woche im Wechselunterricht an die Grund-und Förderschulen zurückkehren sollen. Der Inzidenzwert im Kreis Germersheim ist mit mehr als 100 aktuell etwa doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt. Laut Kreisverwaltung liegt das auch an den Corona-Mutationen, die dort nachgewiesen wurden.