Am Mittwoch beginnen die Abiturprüfungen, gleichzeitig fallen durch Streiks zahlreiche Züge aus. Gymnasien in Vorder- und Südpfalz bleiben trotzdem gelassen.

In Rheinland-Pfalz starten am Mittwoch die Abiturprüfungen mit dem Fach Deutsch. Pünktlich um 9 Uhr soll es im ganzen Land losgehen, auch wenn zahlreiche Züge durch Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ausfallen und die Bauern weiter protestieren. Viele Gymnasien in der Region bleiben dennoch locker.

Schüler fahren oft mit Bus statt mit Zug

Auf den Nebenstrecken fahren die Züge auch an normalen Tagen nur selten. Am Haltepunkt in Annweiler (Südliche Weinstraße) halten zum Beispiel nur zwei pro Stunde.

Viele Schüler des Evangelischen Trifels-Gymnasiums nehmen deshalb sowieso den Bus, sagt Schulleiter Steffen Jung. Und einige Abiturienten haben auch einen Führerschein, sie kommen selbstständig mit dem Roller oder dem Auto.

Elterntaxi für rechtzeitige Teilnahme am Abitur

Das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium liegt in der Nähe des Haltepunkts Neustadt-Böbig, dort kommen einige Schüler mit dem Zug. Denn durch Neustadt führt die wichtigste Bahnstrecke der Pfalz, darunter zwei Linien der S-Bahn-Rhein-Neckar. Doch auch dort bleibt Schulleiter Friedrich Burkhardt gelassen.

Bei vergangenen Streiks sprangen Eltern ein und das Mamataxi lief an, erinnert er sich. Außerdem organisieren Schüler und Eltern wohl auch dieses Mal Fahrgemeinschaften. Zu Absprachen untereinander rät auch das Edith-Stein-Gymnasium in Speyer.

Straßenbahnen sind nicht vom Streik betroffen

In Bad Dürkheim haben viele der Schüler Glück: Sie kommen zwar auf Schienen zum Werner-Heisenberg-Gymnasium, aber oft nicht mit der Deutschen Bahn AG. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) betreibt die Straßenbahn-Linie 9, die nicht bestreikt wird.

Taxis als Notlösung in Bad Dürkheim

Sollten die Abiturienten durch ausfallende Züge kurzfristig doch nicht zu den Prüfungen kommen können, will Schulleiter Armin Rebholz aber in Einzelfällen auch einspringen. "Zur Not organisieren wir Taxis", kündigt er an.

Schulen wollen geregeltes Abitur ermöglichen

Wer durch Streiks oder Bauernproteste doch zu spät kommt, der bekommt seine Prüfungszeit verlängert, heißt es vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium. Einzige Voraussetzung: morgens rechtzeitig bei der Schule Bescheid geben.

Schulleiterin Kerstin Hanisch vom Leininger-Gymnasium in Grünstadt (Bad Dürkheim) sagt, Schule sei immer spontan. "Wir entscheiden alles im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler". Ihr Gymnasium werden alles dafür tun, dass die Schüler gut ins Abitur kommen.