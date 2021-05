Das Gesundheitsministerium des Landes sieht aktuell keine Möglichkeit, dass in Städten wie Ludwigshafen auch mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Somit kann Ludwigshafen nicht in Stadtteilen mit besonders hohen Inzidenzen vor Ort impfen. Mobile Impfteams sind laut dem Gesundheitsministerium in den kommenden Tagen nur in Obdachlosenunterkünften sowie in Asylbewerberheimen vorgesehen. In den Asylbewerberunterkünften wird das Deutsche Rote Kreuz diese Impfungen vornehmen, so das Land. Beide Gruppen, sowohl obdachlose Menschen als auch Asylbewerber, seien laut der Impfverordnung jetzt mit hoher Priorität zu impfen. Erst wenn dies erfolgt und genügend Impfstoff vorhanden sei, könne man weitere Impfaktionen planen. Stadtratsfraktionen und Ortsvorsteher in Ludwigshafen hatten aufgrund der hohen Inzidenzen in problematischen Stadtteilen, dort den Einsatz mobiler Impfteams von der Stadtverwaltung gefordert.