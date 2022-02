Nach Polizeiangaben sind in der Vorder- und Südpfalz durch den Sturm keine größeren Schäden entstanden. In der Ludwigshafener Innenstadt ist demnach ein Bauzaun weggeweht worden und in der Region wurden durch die Sturmböen nicht fest verankerte Verkehrsschilder umgeworfen. Ein Autofahrer war gestern auf der B9 bei Germersheim unterwegs, als ein Baum durch den Sturm umgestürzt ist und in der Windschutzscheibe seines Wagens landete. Er blieb nach Polizeiangaben unverletzt.