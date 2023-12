Aufatmen für Zugfahrer: In der Pfalz fahren bald wieder mehr Züge

per Mail teilen

Weil viele Lokführer bei der DB Regio krank waren, fielen seit fast zwei Monaten auf einigen Strecken in der Pfalz Regionalzüge aus. Ab Dienstag sollen die meisten wieder fahren.

Der Nahverkehrszweckverband teilt mit, dass sich die Personalsituation bei der Bahn jetzt verbessert habe. Deshalb sollen die Züge auf fast allen Strecken ab dem 2. Januar wieder nach Fahrplan fahren. Darunter die RB 54 zwischen Winden und Bad Bergzabern, RB 53 zwischen Neustadt und Wissembourg und die RB 45 zwischen Monsheim, Grünstadt und Frankenthal.

Auch in der Westpfalz fahren die RB 68 von Pirmasens über Zweibrücken und Saarbrücken sowie die RB 70 zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern wieder.

Manche Zugausfälle bleiben noch länger bestehen

Einzige Ausnahme: Die Strecke zwischen Kaiserslautern und Kusel. Dort sollen noch bis zum 7. Januar Züge ausfallen - vor allem Nachmittags und Abends.

Die neue Expresslinie von Kaiserslautern nach Mainz, die ursprünglich schon ab 14. Dezember fahren sollte, kann laut Zweckverband allerdings erst im Frühjahr eingeführt werden.

Teilweise fuhren nur die Hälfte der Züge

Von den Einschränkungen waren insgesamt sieben Strecken betroffen. Teilweise fuhren dort nur die Hälfte der Züge, zum Beispiel zwischen Grünstadt und Frankenthal. Andere Linien waren ganz stillgelegt, unter anderem Grünstadt - Monsheim und Winden - Bad Bergzabern. Ein Vertreter des Nahverkehrs-Zweckverbands sagte, man sei sehr froh, dass sich die Situation bei der Bahn entspannt habe.

Riedbahn-Sanierung sorgt für Bahnausfälle

Während sich die eine Situation für Pendler am 2. Januar entspannt, spitzt sich die Lage an anderer Stelle erneut zu. Durch die Sanierung der hessischen Riedbahn werden ICEs umgeleitet. Das hat Auswirkungen sogar für Pendler in Frankenthal und Ludwigshafen. Mehr dazu können Sie hier lesen.