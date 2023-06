Besucher müssen in diesem Jahr bei der Deidesheimer Weinkerwe (Kreis Bad Dürkheim) keinen Eintritt mehr zahlen. Dafür könnte aber der Preis für die Weinschorle steigen.

Im vergangenen Jahr sorgte die Deidesheimer Weinkerwe bei ihren Besuchern für Aufsehen. Das Weinfestgelände war umzäunt und sie mussten erstmals Eintritt zahlen. Damit wollte die Stadt die gestiegenen Kosten für die vom Land verordneten Sicherheitsauflagen finanzieren – unter anderem brauchte das Weinfest mehr Sicherheitspersonal. Außerdem wollte die Stadt verhindern, dass zu viele Menschen das Festgelände gleichzeitig besuchen.

Eintritt passe nicht zu Pfälzer Festmentalität

Dieses Jahr sind die Eintrittskosten für die Besucher vom Tisch. Das bestätigt Stefan Wemhoener vom Tourist Service in Deidesheim, der das Fest organisiert. Der Grund: Der Eintritt von drei Euro pro Person habe die Besucher in der Vergangenheit abgeschreckt. "Die meisten spiegelten uns zurück: So ein Eintritt passe einfach nicht in die Pfälzer Festmentalität", erklärt Wemhoener. "Sie seien lieber bereit, mehr Geld für einen Schoppen zu zahlen." Und so wird es vermutlich auch kommen. Denn die gestiegenen Kosten wegen der höheren Sicherheitsauflagen müssten finanziert werden.

Auch Standbetreiber müssen mehr zahlen

Mit den Weinfest-Beschickern habe man sich darauf geeinigt, dass diese höhere Gebühren für ihre Essens- und Getränkestände zahlen müssten. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die Besucher mehr für ihre Weinschorle, ihren Wein und das Essen ausgeben müssen. "Wie hoch der Preis genau sein wird, das entscheiden die Beschicker, aber vermutlich wird eine Weinschorle zwischen 50 Cent und ein Euro teurer werden", sagte Stefan Wemhoener von der Tourist Service GmbH in Deidesheim.

Die diesjährige Deidesheimer Weinkerwe findet vom 11. bis zum 15. August und vom 18. bis 22. August statt.