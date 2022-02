Trotz Corona wenige Insolvenzen bei Unternehmen in der Pfalz

per Mail teilen

Die von Wirtschaftsexperten vorausgesagte Pleitewelle wegen Corona ist bisher ausgeblieben. Das sagt die IHK Pfalz und lobt die staatlichen Corona-Hilfen.

Die Botschaft der IHK Pfalz ist klar: Die staatlichen Fördermittel haben in den vergangenen zwei Jahren gegriffen. Viele Unternehmen in der Pfalz seien dadurch in der Corona-Krise vor der Pleite gerettet worden.

Steffen Blaga, bei der IHK unter anderem zuständig für Existenzgründer, sagt: "Die Überbrückungshilfen haben den Unternehmen geholfen. Die vielfach befürchtete Insolvenzwelle ist ausgeblieben".

Amtsgericht in Speyer SWR

Auch Amtsgerichte melden nur wenige pandemiebedingte Insolvenzverfahren

Die Zahlen der Amtsgerichte in der Pfalz bestätigen die Einschätzungen der IHK Pfalz: Nur wenige Unternehmen in der Pfalz mussten wegen Corona einen Insolvenzantrag stellen. Das erklärten alle drei großen Insolvenzgerichte der Pfalz dem SWR.

Das Amtsgericht Ludwigshafen meldet für das vergangene Jahr 21 Insolvenzverfahren, die einen Bezug zur Pandemie hatten. Das Amtsgericht Neustadt acht und das Amtsgericht Landau zehn pandemiebedingte Insolvenzen.

Vor allem Gastrobetriebe und Dienstleister betroffen

Allerdings müssen sich die Amtsgerichte auf die Angaben der Antragsteller verlassen. Nur wenn diese tatsächlich angeben, dass sie wegen Corona Insolvenz anmelden mussten, fließt diese Angabe auch in die Statistik mit ein. Das Amtsgericht Landau sagt, vor allem von den Pleiten betroffen seien Gastrobetriebe und Dienstleister gewesen.

Gastronomie in der Pfalz picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Nicolas Armer

Dass trotz Corona-Vorschriften und mehrerer Schließungen wegen Corona, nur wenige Unternehmen dicht machen mussten, liege aber auch daran, dass Unternehmen bis April 2021 erst einmal nicht verpflichtet waren, einen Insolvenzantrag zu stellen - selbst bei schlechtesten Bilanzen. Wegen Corona drohte ihnen kein Insolvenzverschleppungsverfahren.

Späte Auszahlung der Überbrückungshilfen macht Probleme

Oft gerieten die Bilanzen der Unternehmen in eine Schieflage, weil Überbrückungshilfen erst spät ausgezahlt wurden, so Steffen Blaga von der IHK Pfalz. Diesen Umstand hatte der Gesetzgeber lange berücksichtigt.

Aber auch danach kam es nicht zu einer Pleitewelle von Unternehmen. Insgesamt ist in Rheinland-Pfalz in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Anzahl der Unternehmens-Insolvenzen um 22 Prozent gesunken.

Steffen Blaga, IHK Pfalz Lotz

Noch keine Entwarnung

Entwarnung möchte Steffen Blaga bezüglich der Unternehmenspleiten jedoch nicht geben. "Es kann durchaus sein, dass Mitte dieses Jahres wieder mehr Betriebe Insolvenz anmelden müssen - nämlich dann, wenn die staatlichen Überbrückungshilfen wegfallen", so Blaga.

Viele Unternehmen stünden nicht sehr stabil da, vor allem im Handel. Sie hätten nach der Pandemie einfach ein anderes wirtschaftliches Umfeld, als vor der Corona-Krise - etwa durch den starken Online-Handel. "Wer sich darauf nicht eingestellt hat, droht doch noch in eine wirtschaftliche Schieflage zu geraten, wenn staatliche Hilfen wegfallen", so Steffen Blaga. Hinzu käme, dass die Unternehmen jetzt keine Kredite mehr ohne Sicherheiten bekämen, wie dies während der Pandemie der Fall war.

Deutlich mehr Privatinsolvenzen

In ganz Rheinland-Pfalz gestiegen ist in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres die Anzahl der Privatinsolvenzen - auch dahinter könnten durchaus auch Solo-Selbständige stecken oder Menschen, die ein Gewerbe als Nebentätigkeit ausübten, so Blaga. Doch gäbe es dazu keine konkreten Zahlen.

Von Januar bis September 2021 gab es in Rheinland-Pfalz 87 Prozent mehr Verbraucherinsolvenzen als im Vorjahreszeitraum. Dies spiegelt sich auch in den Statistiken der einzelnen Kommunen und Kreise in der Pfalz wieder.