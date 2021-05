Im Rhein-Pfalz-Kreis endet am Montag die Corona-Bundesnotbremse. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, liegt die Inzidenz seit dem 10. Mai konstant unter 100.

Damit gilt im Rhein-Pfalz-Kreis ab Montag wieder die aktuell gültige Corona-Bekämpfungsordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Das heißt unter anderem, dass die nächtliche Ausgangsbeschränkung entfällt. Restaurants mit Außengastronomie und der gesamte Einzelhandel dürfen unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder öffnen.

Urlaub im Rhein-Pfalz-Kreis wieder erlaubt

Mit den neuen Beschlüssen der rheinland-pfälzischen Landesregierung vom Dienstag dürfen auch wieder Urlauber in den Rhein-Pfalz-Kreis kommen. Übernachtungen in Ferienwohnungen und in Wohnmobilen sowie Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sind hier ab Montag wieder erlaubt. Auch „kontaktarmer“ Urlaub in Hotels ist wieder möglich.

Landrat Clemens Körner (CDU) freut sich über die positive Entwicklung der Inzidenzzahlen, mahnt aber trotzdem zur Vorsicht:

"Jeder von uns freut sich über die Lockerungen der einschränkenden Maßnahmen, aber wir dürfen nicht leichtsinnig werden und diese Entwicklung aufs Spiel setzen." Landrat Clemens Körner

Er bittet alle darum, sich auch weiterhin an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Nur so sei es in naher Zukunft vielleicht sogar möglich, noch weitere Lockerungen vorzunehmen.

Bundesnotbremse in anderen Regionen bereits außer Kraft

In Neustadt, Frankenthal, dem Kreis Germersheim und dem Kreis Bad Dürkheim ist die Bundesnotbremse bereits außer Kraft gesetzt. Hier waren die Restaurants und Parks am vergangenen Wochenende bereits gut besucht.