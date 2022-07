Auf dem Areal des geplanten Neubaugebiets in Lachen-Speyerdorf sind keine Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt Neustadt mitteilt, wurden in den vergangenen Tagen an der Flugplatzstraße mehrere kleinere Gegenstände aus dem Krieg entdeckt, von denen keine größere Gefahr ausging. Sie seien beseitigt worden. Die am Mittwoch eingerichteten Straßensperrungen in Lachen-Speyerdorf seien wieder aufgehoben.