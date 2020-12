Wegen den Pandemie-Beschränkungen können vielerorts die ehrenamtlichen Weihnachtsfeiern für Arme und Bedürftige nicht stattfinden. Trotzdem soll es was geben: Die Organisatoren planen Alternativen.

Soziale Initiativen oder kirchliche Vereine haben in den letzten Jahren in der Vorder- und Südpfalz immer die eingeladen, die sonst an Heiligabend alleine bleiben würden.

Symbolbild eines Mannes bei einem kostenlosen Essen zur Weihnachtszeit picture alliance/dpa | Marius Becker

Speyerer "Aktion Weihnachtslicht" bringt Essen an Tür

Dass solch ein Fest der Gemeinschaft gerade nach diesem Corona-Jahr, wo es viele bräuchten, nicht stattfinden könne, bedrückt Organisatorin Ellen Bruder aus Speyer sehr.

In der Domstadt ist ihre Aufgabe seit 14 Jahren das Festessen "Aktion Weihnachtslicht". 150 einsame Menschen würde man an Heiligabend einladen und jeder bekäme auch ein Geschenk. Weil die gemeinsame Feier nicht stattfinden kann, bringen die Ehrenamtlichen das Fest an die Tür. Mit Abstand sollen das kleine Geschenk, etwas zu Essen und ein Licht übergeben werden.

Bad Bergzaberner verteilen stattdessen Weihnachtsttüten

Auch in Bad Berzabern ist die Weihnachtsfeier für Alleinstehende im Haus der Familie abgesagt worden. An Heiligabend gibt es in diesem Jahr dort kein gutes Essen und keine besinnliche Musik. Dekan Dietmar Zoller sagte dem SWR, man wolle dennoch etwas für die Bedürftigen tun. Es sollen kleine Geschenktüten an deren Türen gebracht werden, auch wenn das das sonstige Angebot bei Weitem nicht ersetzen würde.

In Ludwigshafen gibt's trotzdem Suppe - im Freien

Symbolbild: vorbereitete Suppenteller SWR SWR -

Pfarrerin Kerstin Bartels in Ludwigshafen aber kämpft dafür, dass es trotzdem eine Festtags-Aktion gibt. Im Hof der Ludwigshafener Apostelkirche wird es an Heiligabend eine feierliche Ausgabe der Suppenküche geben.

"Wenn wir an Heiligabend nicht für diese Menschen da wären, dann könnte ich nicht mehr Pfarrerin sein. Das steht für mich über jedem Gottesdienst, den wir feiern." Pfarrerin Kerstin Bartels aus Ludigshafen

Die Suppenausgabe findet allerdings unter freiem Himmel statt. Aber eine Drehorgel wird spielen und ein Feuer brennen für die Stimmung, so Bartels.

Welche Gesten noch helfen können

Dr. Sylvia Claus, Psychotherapeutin im Pfalzklinikum in Klingenmünster gibt einige praktische Tipps gegen Einsamkeit: Vielleicht könne ein kleiner Spaziergang helfen und ein Lächeln, wenn man noch jemand anderen draußen sehe.

Symbolbild: Senior auf einer Bank alleine. Imago imago images / Südtirolfoto

Auch ein Weihnachtsanruf, bei jemandem, den man lange nicht gesprochen hat, könne Freude bereiten. Ebenso der Anruf bei jemandem, von dessen Einsamkeit an Weihnachten man weiß, um ihm oder ihr ein wenig Zeit zu widmen.