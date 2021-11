Kein Chemikalien-Austritt mehr bei der BASF

Nach wie vor ist unklar, wie seit vergangenem Mittwoch eine giftige Chemikalie der BASF in den Rhein gelangen konnte. Laut BASF traten bis Sonntag rund 50 Kilogramm Pflanzenschutzmittel aus.

Wie die BASF in Ludwigshafen mitteilt, läuft seit gestern keine Flüssigkeit mit giftigem Pflanzenschutzmittel mehr in den Rhein. Insgesamt sind laut BASF seit Mittwoch 50 Kilogramm der Chemikalie Metazachlor über die betriebseigene Kläranlage in den Rhein gelangt. Hochrechnungen gingen Tage zuvor von bis zu 90 Kilogramm aus.

Ursache für Chemikalien-Austritt wird untersucht

Wie das giftige Pflanzenschutzmittel aus einer Produktionanlage austreten konnte, ist laut BASF weiterhin unklar. Nach wie vor bleibe die Anlage außer Betrieb - so lange bis Näheres herausgefunden werden kann. Die zuständigen Umweltbehörden haben nach Informationen des Umweltministeriums bis zum Wochenende keine Wassergefährdung festgestellt.

Weitere Chemikalien fließen in den Rhein

Am Samstag war es zu einem weiteren Zwischenfall bei der BASF gekommen, bei dem Chemikalien in den Rhein gelangten. Wie die BASF bestätigt, waren beim Umpumpen von Ladung eines Tankmotorschiffs etwa 100 Liter Hexamethylendiamin in den Rhein geflossen. Laut BASF hatte der Schiffsführer den Austritt bemerkt und gestoppt. Ursache sei ein technischer Defekt an Bord des Tankschiffes gewesen. Bei der Chemikalie handele es sich um einen schwach wassergefährdenden Stoff.