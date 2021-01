Fußballspieler können nur in Ausnahmefällen Schmerzensgeld bei einem groben Foul verlangen. Das musste auch ein Spieler einer Ludwigshafener Fußball-Mannschaft der C-Klasse in einem Schmerzensgeldprozess am Landgericht Frankenthal erfahren. Wie das Landgericht Frankenthal heute mitteilt, hatte der Spieler aus Ludwigshafen in einem Zivilprozess 5.000 Euro Schmerzensgeld gefordert. Sein Gegner soll ihn zu Fall gebracht und ihm eine schwere Außenband-Verletzung zugefügt haben, als der Ball schon längst abgespielt war. Auch habe der Gegenspieler nach dem Foul sein Trikot ausgezogen und im Triumph geschwenkt. Das zeige deutlich, dass es seinem Gegner nur darum ging, ihn von den Beinen zu holen, so der Gefoulte. Nach der Vernehmung von 14 Zeugen konnte das Foul nicht sicher nachgewiesen werden. Fußball sei außerdem ein Kampfspiel und die Spieler müssten man damit rechnen, verletzt zu werden, entschied das Gericht.