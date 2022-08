Die unendliche Suche nach einem Bürgermeister in Schweighofen

Die Wahl des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters in Schweighofen im Kreis Südliche Weinstraße geht am Sonntag in die nächste Runde. Nachdem bei einer ersten Wahl im Mai der einzige Kandidat durchgefallen war, wird es wohl auch bei dieser Wahl keinen wirklichen Gewinner geben.

Aber von vorne: Der Anfang der scheinbar endlosen Suche nach einem Bürgermeister begann im Mai 2022. Bei der ersten Wahl gab es tatsächlich einen Kandidaten: Wolfgang Scheu (parteilos). Doch er hatte zu wenig Rückhalt im Ort. 63,7 Prozent der Wähler votierten gegen den 60-Jährigen. Der parteilose Steuerfachwirt erklärte daraufhin, dass er bei einer zweiten Wahl nicht antreten werde. Rückzieher gemacht Dann hatte sich scheinbar eine neue Kandidatin gefunden: Jeanette Disqué. Aber die hat nach Angaben der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern vor einigen Tagen angekündigt, doch nicht kandidieren zu wollen. Die Gründe sind laut Verbandsgemeinde nicht bekannt. Bürokratie im Weg Auf den Wahlzetteln steht sie trotzdem drauf. Und auch das Wahllokal im Ort wird geöffnet haben. Wie ein Sprecher der zuständigen Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sagte, hängt das mit den Bestimmungen aus dem Landeswahlgesetz zusammen. Dritte Wahl wird erwartet Wird die Kandidatin am Sonntag gewählt, kann sie erst danach erklären, dass sie das Amt doch nicht antreten möchte. Findet sich ein neuer Kandidat, werden die Schweighofener voraussichtlich in diesem Jahr noch einmal an die Wahlurnen gerufen. Ansonsten bestimmt nach Angaben der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern der Gemeinderat einen neuen Ortsbürgermeister. Insgesamt sind rund 500 Menschen wahlberechtigt. Düstere Prognose für die Zukunft Die Verbandsgemeinde prognostiziert, dass es in Zukunft sogar immer schwieriger werden würde, ehrenamtliche Ortsbürgermeister zu finden, denn der Aufwand sei nicht zu unterschätzen. In Schweighofen gibt es zum Beispiel eine kommunale Kita. Der Ortsbürgermeister hat dafür automatisch die Personalverantwortung. Das sei ein großer Aufwand für einen Ehrenamtler.