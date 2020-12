Die Anwohner in Bad Bergzabern und Kapellen-Drusweiler sind dazu aufgerufen, das Trinkwasser vor dem Verzehr mehrere Minuaten lang abzukochen. Grund ist nach Angaben der Stadtwerke, dass im Wasser geringe Mengen an Kolibakterien und anderen Keimen festgestellt wurden. Nicht betroffen seien die Altenheime und das Krankenhaus in Bad Bergzabern. Das Trinkwasser werde ab sofort zur Desinfektion gechlort. Wie die Keime in das Wasser gelangten, ist noch unklar.