In Kandel haben die Verbandsgemeindewerke erneut eine Keimbelastung im Leitungswasser festgestellt. In dem Bereich rund um das Krankenhaus sollten Verbraucher deshalb das Trinkwasser abkochen. Nach Angaben der Verantwortlichen wurden Flugblätter verteilt. Die coliformen Keime seien an zwei Hydranten in der Region Luitpoldstraße und Robert-Koch-Straße gefunden worden. Das könnte mit Bauarbeiten in dem Bereich zusammenhängen. In Absprache mit dem Gesundheitsamt werde das Wasser nun umfangreich getestet.