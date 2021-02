Das Rhein-Hochwasser Anfang Februar hat keine größeren Schäden an den Deichen in der Vorder-und Südpfalz hinterlassen. Das teilte die zuständige Aufsichtsbehörde SGD Süd in Neustadt mit. An einigen Stellen sei zwar die Grasnarbe des Deichs beschädigt worden, das lasse sich aber schnell beheben, so die Behörde. Außerdem habe es Schäden durch unterspülte und umgestürzte Bäume gegeben. Diese Schäden würden in den nächsten Wochen von den Deichmeistereien beseitigt, wenn der Boden wieder trockener ist.