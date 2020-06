Der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt voraussichtlich Filialen in Mannheim, Landau und Worms. Entsprechende Informationen bestätigte die Gewerkschaft Verdi.

Wird geschlossen: Galeria Kaufhof-Filiale in der Mannheimer Kunststraße SWR

In Mannheim wird die Kaufhof-Filiale in der Kunststraße bzw. N7 geschlossen. Die Filiale am Paradeplatz bleibt dagegen bestehen, ebenso wie die Kaufhof-Filiale in Speyer und die beiden Häuser in Heidelberg sowie die Filiale im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum (Kreis Bergstraße). Ein Verdi-Sprecher in Rheinland-Pfalz sagte, die Schließung der Häuser in Landau und Worms sei eine Katastrophe für die rund 80 Beschäftigten dort, aber auch für die Innenstädte. In der betroffenen Mannheimer Filiale arbeiten 75 Menschen. Sie soll zum 31. Oktober geschlossen werden. Ein baden-württembergischer Verdi-Sprecher sprach von einem "schwarzen Tag" für die Betroffenen und ihre Familien".

Bleibt erhalten: Galeria Kaufhof-Filiale am Mannheimer Paradeplatz SWR

"Es war zu erwarten, dass es so kommt. Der Mietvertrag für die Mannheimer Filiale in N7 wäre im kommenden Jahr ohnehin ausgelaufen. Aber es ist natürlich sehr bedauerlich." Lutz Pauels, Vorsitzender der Mannheimer City-Werbegemeinschaft

62 von 172 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen machen dicht

Insgesamt plant der Konzern die Schließung von 62 der 172 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen . Dadurch droht laut Gewerkschaft Verdi rund 6.000 Mitarbeitern der Verlust des Arbeitsplatzes.

Betroffene Mitarbeiter sollen in Transfergesellschaft wechseln

Nach einer am Donnerstag erzielten Vereinbarung zwischen Unternehmensführung, Gewerkschaft und Betriebsrat können die Betroffenen demnach aber für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln. Nach Darstellung der Warenhauskette ist die Schließung von mehr als einem Drittel der Warenhäuser der einzige Weg, um das Unternehmen zu retten. Die betroffenen Filialen hätten angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine Perspektive mehr und bedrohten bei einer Fortführung die Existenz des Gesamtkonzerns.

Speyerer OB Seiler erleichtert

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zeigte sich erleichtert über den Erhalt der örtlichen Kaufhof-Filiale. In einer schriftlichen Stellungnahme schrieb sie, die Filiale sei seit mehr als 50 Jahren Dreh- und Angelpunkt der innerstädtischen Versorgungsstruktur. Eine Schließung hätte ihrer Ansicht nach enorme negative Entwicklungen nach sich gezogen.

Mannheims OB Kurz fordert Konzept für die weitere Nutzung des Gebäudes

Der Mannheimer Rathauschef Peter Kurz (SPD) forderte vom Eigentümer des Kaufhof-Gebäudes in N7 ein Konzept für die künftige Nutzung. Er habe vergeblich versucht, sich bei der Kaufhof-Konzernleitung für den Erhalt des Doppelstandorts in Mannheim einzusetzen, teilte die Stadt mit.