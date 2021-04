per Mail teilen

Der Hauptausschuss der Stadt Ludwigshafen soll heute die Einführung einer Katzenschutzverordnung beschließen. Unter anderem der Deutsche Tierschutzbund setzt sich seit vielen Jahren bundesweit dafür ein. Die Katzenschutzverordnung soll verhindern, dass sich freilaufende Katzen unkontrolliert vermehren, krank werden und leiden. Laut Verordnung müssen Tierhalter alle fortpflanzungsfähigen, freilaufenden Katzen kastrieren und mit einem Chip kennzeichnen. In Ludwigshafen gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung besonders viele halbwilde und streunende Katzen in Kleingartenanlagen sowie in verschiedenen Stadtteilen wie Hemshof und Nachtweide. Jährlich hätten 50 Fundtiere kastriert werden müssen. Die Kosten dafür lägen bei etwa 4000 Euro.