Grenzüberschreitender Katastrophenschutz

Der Landkreis Germersheim will beim Katastrophenschutz enger mit Frankreich zusammenarbeiten. Noch in diesem Jahr sollen auch französische Rettungskräfte im Umgang mit einem Amphibienfahrzeug geschult werden.

Der Kreis Germersheim hatte das Fahrzeug zusammen mit der französischen Katastrophenschutzbehörde angeschafft. Vorgesehen war, dass Franzosen und Deutsche damit gemeinsam auf beiden Seiten der Grenze bei Starkregen, Hochwasser oder Unwettern helfen können. Wegen der Corona-Pandemie war allerdings eine Ausbildung in Frankreich bislang nicht möglich. Daher konnten beim ersten großen Einsatz des Amphibienfahrzeugs „Lurchi“ beim Hochwasser im Ahrtal sich die Franzosen nicht beteiligen. Der Katastrophenschutzbeauftragte des Kreises kündigte an, dass die Germersheimer Rettungspezialisten in der zweiten Jahreshälfte mit „Lurchi“ nach Straßburg fahren, um ihre französischen Kollegen zu schulen.