Seit August werden in der Region verstärkt Katlysatoren an Autos abgesägt und gestohlen. Vor allem in Ludwigshafen und Mannheim waren die unbekannten Täter in jüngster Zeit aktiv.

Nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigshafen gibt es bislang keine Hinweise auf die Täter. Seit September würden der Polizei wieder mehr Diebstähle gemeldet. Die Beamten vermuten, dass die Katalysatoren auf verschiedenen Wegen verkauft werden - entweder als ganzes Bauteil oder nur die wertvollen Metalle. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, werde geprüft, so die Polizei-Sprecherin. Auch sei noch unklar, ob es sich um einen einzelnen oder eine ganze Tätergruppe handelt. Insgesamt seien in diesem Jahr allein im Stadtgebiet Ludwighafen bereits 20 Fälle von Katalysatoren-Diebstählen bekannt geworden. Auch in der übrigen Vorder- und Südpfalz sind 20 weitere Fälle gemeldet worden. Diebstähle auch in Nordbaden Die Kriminalpolizei Heidelberg registriert seit Mitte August, dass mehrfach in Mannheim, und kleineren Gemeinden in Nordbaden Katalysatoren abgeschnitten und gestohlen werden - zuletzt Ende Oktober. Rund 50 Taten wurden seit August registriert. 20 Katalysatoren in einer Nacht geklaut Der Schwerpunkt sei Mannheim. Hier wurden Ende August etwa 20 Katalysatoren von Autos abgesägt, die auf dem Gelände eines Autohändlers abgestellt waren. Weitere einzelne Taten gab es in Heidelberg, Neckargemünd, Walldorf und Sandhausen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro, so die Polizei. Auch in Lorsch und Mörlenbach wurden mehrere hundert Euro teure Katalysatoren geklaut. Die Diebe mussten jeweils die Autos mit einem Wagenheber anheben um an die Autoteile ran zu kommen.