Landau: Kardinal Wetter gibt Ehrenbürgerschaft zurück

per Mail teilen

Kardinal Friedrich Wetter gibt die Ehrenbürgerschaft der Stadt Landau zurück. Hintergrund sind die Vorwürfe gegen Wetter, er habe in seiner Zeit als Münchner Erzbischof weggeschaut, als es um sexuellen Missbrauch ging.

Nach Angaben der Stadt Landau hat Kardinal Wetter einen Brief an Oberbürgermeister Thomas Hirsch und die Mitglieder des Stadtrates geschrieben: Darin teile er mit, dass er auf die Ehrenbürgerschaft verzichte, so die Stadt. Der Grund: Wetter wolle nicht, „dass durch die Auseinandersetzungen um meine Person der Friede der Stadt gestört wird“. Seine Liebe zu seiner Heimatsstadt bleibe davon aber unberührt.

Kardinal Wetter (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

"Ich habe Respekt vor der Entscheidung Kardinal Wetters, der damit zeigt, wie sehr er sich Landau verbunden fühlt."

Wird Kardinal-Wetter-Platz in Landau umbenannt?

Noch offen ist, wie es mit dem "Kardinal-Wetter-Platz" in Landau weitergeht. Landaus Oberbürgermeister Hirsch steht nach eigenen Angaben mit der Landauer Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Kontakt, auf deren Wunsch der Platz vor der Marienkirche als „Kardinal-Wetter-Platz“ benannt wurde. Hirsch empfiehlt dem Stadtrat im Hinblick auf die Platzbenennung, die Beratung in den Gremien der örtlichen Kirchengemeinde abzuwarten.

Friedrich Wetter wurde am 20. Februar 1928 in Landau geboren. 1953 wurde er in Rom zum Priester geweiht. 1968 erfolgte die Ernennung zum Bischof von Speyer, 1982 zum Erzbischof von München und Freising. 1985 wurde Friedrich Wetter von Papst Johannes Paul II. in das Kardinalskollegium aufgenommen. Kardinal Wetter ist unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Falscher Umgang mit Missbrauchsfällen?

Ein Gutachten, das das Erzbistum München und Freising in Auftrag gegeben hatte, belastet Friedrich Wetter. Demzufolge habe er sich in seinen Jahren als Münchner Erzbischof in über 20 Fällen falsch verhalten, wenn es um den Umgang mit sexuellem Missbrauch ging.

Wetter selbst hat inzwischen eingeräumt, in einem Fall eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Es ging dabei um einen Priester, der nach seiner Verurteilung lediglich in eine andere Gemeinde versetzt wurde - und sich dann erneut an Jungen vergangen haben soll.