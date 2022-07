S-Bahnen zwischen Mannheim, Ludwigshafen und Neustadt fahren wieder

Nach einigen Stunden Unterbrechung wegen eines Schadens an einer Oberleitung können Fernzüge der Deutschen Bahn nun wieder am Mannheimer Hauptbahnhof halten. Auch die S-Bahnen nach Ludwigshafen und Neustadt fahren wieder.

Der Schaden an einer Oberleitung in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofes hat am Dienstag zu Verspätungen im Fernverkehr und Zugausfällen im Nahverkehr geführt, die bis nach Rheinland-Pfalz zu spüren waren. Am Vormittag hatten Fernzüge den Hauptbahnhof nicht anfahren können und mussten umgeleitet werden.

In der Pfalz Ersatzbusse im Einsatz

Zwischen Neustadt und Ludwigshafen sowie Speyer und Schifferstadt pendelten zeitweise Ersatzbusse, weil keine Züge fuhren. Nach Angaben der Bahn hatte ein defekter Stromabnehmer an einem Zug den Oberleitungsschaden verursacht. Die Oberleitung wird derzeit repariert.

Gegen Dienstagmittag konnten Züge am Mannheimer Hauptbahnhof dann wieder halten und auch die wegen der Störung unterbrochene S-Bahnstrecke zwischen Mannheim und Ludwigshafen wurde wieder freigegeben, teilte eine Bahnsprecherin mit.

Reparaturarbeiten noch bis Mittwoch

Laut Bahn soll sich die Reparatur des Schadens noch bis Mittwoch hinziehen. Nach Angaben der Deutschen Bahn musste am Dienstag noch mit Verspätungen gerechnet werden.