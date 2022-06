Letztes Spiel für die Eulen in der Saison und für den Kapitän

In der zweiten Handball-Bundesliga treten die Eulen Ludwigshafen am Samstag zu ihrem letzten Spiel in der Saison an. Die Pfälzer sind um 18 Uhr zu Gast beim Tabellenletzten und Absteiger TV Emsdetten. Mit dem letzten Saisonspiel nimmt Kapitän Gunnar Dietrich Abschied von den Eulen. Der 36-jährige, der bereits im letzten Heimspiel offiziell verabschiedet wurde, trug insgesamt zwölf Jahre das Trikot der Ludwigshafener. Der zwei Meter und drei Zentimeter große Gunnar Dietrich wechselt in der neuen Saison zum TuS Kaiserslautern-Dansenberg in die dritte Handball-Liga.