Der aktuelle CDU-Landrat will es wieder werden, die SPD schickt eine Frau, die AfD einen Mann ins Rennen. SWR Aktuell stellt die Kandidierenden an der Südlichen Weinstraße vor - mit Video.

Am 23. Februar stimmen die Menschen im Kreis Südliche Weinstraße nicht nur über den neuen Bundestag ab, sondern auch über den Posten des Landrats. Rund 90.500 Wahlberechtigte können entscheiden: Wer soll die Kreisverwaltung mit Sitz in Landau die nächsten acht Jahre führen und den Kreis repräsentieren?

Wir haben uns vor der Wahl in Edenkoben umgehört: Was sind Ihre Themen bei der Landtagswahl? Einige haben wir den Kandidierenden weiter gegeben:

Dietmar Seefeldt, Kandidat CDU

CDU-Kandidat Dietmar Seefeldt ist seit Oktober 2017 Landrat im Kreis Südliche Weinstraße und er will es bleiben. Der 54-Jährige wohnt in Offenbach an der Queich. Vor seiner Zeit als Landrat war Seefeldt erst bei Landesforsten, dann in der Kreisverwaltung des Nachbarkreises Germersheim beschäftigt. Seefeldt sagt: "Es gibt noch zahlreiche Aufgaben, die wir anpacken müssen, um unsere Heimat zukunftsfähig zu gestalten."

Infos zu Person und Themen stehen auf der Kandidaten-Seite von Dietmar Seefeldt im Internet.

Anna Bendel, Kandidatin SPD

Anna Bendel will für die SPD Landrätin werden. Die 37-Jährige ist in Bad Bergzabern geboren und in Silz (beides Kreis Südliche Weinstraße) aufgewachsen. Bendel arbeitet schon länger in Mainz, war unter anderem im Führungsstab Flüchtlingshilfe tätig und macht aktuell Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Landesregierung in der Staatskanzlei. Angesprochen auf die Gründe für ihre Kandidatur sagt sie: "Ich will wieder zurück in meine Heimat."

Infos zu Person und Themen stehen auf der Kandidatinnen-Seite von Anna Bendel im Internet.

Eugen Ziegler, Kandidat AfD

Eugen Ziegler tritt für die AfD als Kandidat bei der Landratswahl im Kreis Südliche Weinstraße an. Ziegler wurde 1963 geboten. Der selbstständige KfZ-Schlosser wohnt in Niederhorbach und ist Vorsitzender des Kreisverbands "AfD Südliche Weinstraße-Landau". Ziegler sitzt auch im Pfälzer Bezirkstag. Er schreibt: "Die Familie, eine vernünftige duale Ausbildung und das dreigliedrige Schulsystem sind die Zukunft unseres Landes und unserer Heimat." Ein dreigliedriges Schulsystem ist die Aufteilung in Hauptschule, Realschule und Gymnasium.

Infos zu Themen stehen auf der Seite des AfD-Kreisverbands im Internet .