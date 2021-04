per Mail teilen

Die südpfälzischen Verbandsgemeinden Hagenbach und Kandel sowie die Stadt Wörth wollen am Projekt "Gemeindeschwester Plus" teilnehmen. Voraussichtlich ab Sommer wollen sie dann eine Mitarbeiterin beschäftigen, die sich um über 80-Jährige Menschen kümmert, die noch Zuhause leben und nicht pflegebedürftig sind. Wie die Verbandsgemeinde Kandel mitteilte, fördert das Land eine 75-Prozent-Stelle bis Ende des Jahres. Danach wollen die drei Kommunen das Projekt aber noch mindestens ein weiteres Jahr laufen lassen. Eine Gemeindeschwester Plus berät beispielsweise Seniorinnen und Senioren rund um das Thema Pflege und unterstützt sie im Alltag.