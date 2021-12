Kandel sucht neue Hausärzte

Die Stadt und die Verbandsgemeinde Kandel wollen Ärzte dazu motivieren, sich in der Region als Hausärzte niederzulassen. Deren Zahl nimmt dort immer weiter ab.

Ursprünglich gab es in Kandel sechs Hausarztpraxen. Momentan gibt es nach einer Schließung und einem Todesfall nur noch vier Praxen. Und in der naheliegenden Ortsgemeinde Freckenfeld gebe es gar keinen Hausarzt mehr, so der Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD). Zurzeit sei er im Gespräch mit zwei Ärztinnen aus dem badischen Raum, die nach einer Immobilie für eine Gemeinschaftspraxis in Kandel suchen.

In Kandel sagen die Ärzte: Wir sind am Anschlag. Maximal eine Notfallbetreuung ist möglich.

Weitere potentielle Ärzte

Nach Angaben des Stadtbürgermeisters Michael Niedermeier (CDU) gibt es weitere interessierte Ärzte. In den kommenden Wochen stünden Gespräche mit drei Ärzten an, die sich grundsätzlich vorstellen können in Kandel eine Praxis zu eröffnen. Zudem sei eine Gesprächsrunde mit den ansässigen Hausärzten geplant, um einen realistischen Einblick in die Situation der Ärzte zu bekommen.

Da ist ein Druck da und wir versuchen dem ganzen Herr zu werden.Ziel

Ziel: Förderregion werden

Momentan bemühe man sich, dass die Verbandsgemeinde Kandel als Förderregion für die Hausärztliche Versorgung vom Land anerkannt wird. Dadurch könnten neue Ärzte finanzielle Förderungen erhalten.