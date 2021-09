Wasser an Schule in Kandel wieder trinkbar

Das Trinkverbot für Leitungswasser der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Kandel ist aufgehoben. Laut Kreisverwaltung Germersheim sind keine Pseudomonas-Bakterien mehr nachweisbar.

Das Trinkverbot wurde aus Sicherheitsgründen erlassen, nachdem im Leitungssystem der Schule geringe Mengen von Pseudomonas-Bakterien gemessen worden waren. Das ereignete sich nachdem in Kandel Wasserbelastungen festgestellt wurden - so wie an mehreren anderen Orten in der Südpfalz.

Das Problem an der Schule sei behoben worden, indem ein Teil der Leitungen ausgetauscht und das gesamte Leistungssystem gespült wurde. Alle Wasserproben danach seien frei von Pseudomonas gewesen. Pseudomonas sind Keime, die in Regen- oder Grundwasser vorhanden sind. In höherer Konzentration können sie für immungeschwächte Menschen gefährlich werden.