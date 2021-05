In den kommenden Nächten wird es auf der A65 zwischen Wörth und Landau immer wieder Teilsperrungen geben. Das hat die zuständige Autobahn-Gesellschaft mitgeteilt. Auf mehreren Abschnitten müssen Frost-und Witterungsschäden beseitigt werden. Los geht es am Dienstag zwischen den Anschlussstellen Kandel-Mitte und Kandel Süd. Morgen wird die Autobahn dann von 20 Uhr bis 6 Uhr zwischen Wörth-Dorschberg und dem Wörther Kreuz halbseitig gesperrt. In den Nächten von Donnerstag bis Samstag gibt es Arbeiten an der A 65 zwischen Insheim und Landau-Nord. Auch jeweils zwischen 20 und 6 Uhr.