Um 10.37 Uhr hat der kalendarische Frühling begonnen – auch im Müllheizkraftwerk in Ludwigshafen. Das Kraftwerk beleuchtet ab sofort abends seinen riesigen Kamin in frischer grüner Farbe. Das Grün wird bis zum Sommeranfang am 21. Juni verwendet. Bislang strahlte der Kamin abends in einem schönen Winter-Blau. Der 125 Meter hohe Kamin leuchtet täglich ab der Dämmerung bis Mitternacht. Er ist eines der höchsten Bauwerke in Ludwigshafen.