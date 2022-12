Kohl-Grab in Speyer: Stadt hat Videoüberwachung entfernt

Die Stadt Speyer hat die Videokamera am Grab von Helmut Kohl abmontiert. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstagabend in einem kurzen Presse-Statement mitgeteilt.

Sendung am Do. , 1.12.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP