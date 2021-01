per Mail teilen

Auf dem höchsten Berg des Pfälzer Waldes - der Kalmit - werden Polizei und Ordnungsbehörden am Wochenende verstärkt im Einsatz sein, um ein Verkehrschaos zu verhindern. Das teilte das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Maikammer auf Anfrage mit.

Die Verbandsgemeinde Maikammer hat auf ihrer Internetseite einen Aufruf veröffentlicht, von Fahrten zur Kalmit abzusehen. Grund seien die Verkehrsprobleme auf der Kalmithöhenstraße in den vergangenen Wochen. Vor allem an der Zufahrt zum Parkplatz Bergstation Kalmit hätten Ausflügler ihre Fahrzeuge wild abgestellt. Für Rettungsfahrzeuge sei ein Durchkommen kaum mehr möglich gewesen. Nach Angaben der Behörden werden verkehrswidrig parkende Fahrzeuge auf der Kalmit ausnahmslos durch das Ordnungsamt geahndet oder abgeschleppt. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz rief die Bürger dazu auf, nicht massenhaft in die Wintersportgebiete zu fahren.