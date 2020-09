per Mail teilen

Anfang November 2019 brannte in Kallstadt ein überregional bekanntes Hotel-Restaurant: Der Kallstadter Hof. Zehn Monate später hat es jetzt Wiedereröffnung gefeiert.

Kallstadter Hof heute SWR

Den Abend im November wird der Pächter des Kallstadter Hofs, Alexander von Imhof, nicht so schnell vergessen. Er hatte es sich gerade zu Hause gemütlich gemacht, als das Telefon klingelte: Im Restaurant und Hotel Kallstadter Hof brannten die Hotelzimmer im Dachstuhl. Glück im Unglück: Weder Gäste noch Personal wurden verletzt. Jetzt, zehn Monate später, freuen sich Pächter und Personal. Nach aufwendigen Sanierungsarbeiten konnte das Restaurant wiedereröffnet werden - und das Hotel geht auch bald wieder in Betrieb.

In der Brandnacht SWR

Brandursache: Schmorender Sicherungskasten

Der verheerende Brand war durch einen defekten Sicherungskasten ausgelöst worden. Weder der Pächter noch der Besitzer des Hauses hatten sich etwas zu Schulden kommen lassen. In der Brandnacht hatte das Team sehr besonnen reagiert, erzählt Pächter Alexander von Imhof. Das habe ihm bei der Wiedereröffnung des Restaurants auch ein Gast nochmal bestätigt. In aller Ruhe seien die rund 40 Gäste nach draußen geleitet worden.

Am Morgen nach dem Brand SWR Frank Schumann

Wiedereröffnung geglückt

Etwas mehr Hektik herrschte jetzt vor der Wiedereröffnung: Nur vier Tage hatte das Gastro-Team Zeit, sich auf den Restaurant-Start vorzubereiten. Die Angestellten waren während der Grundsanierung in anderen Restaurants beschäftigt, hatten aber dem Pächter immer wieder in den Ohren gelegen, wann der Kallstadter Hof denn wieder eröffnet. Ein Grund, dass er sich dazu entschloss, überhaupt weiter zu machen. In Corona-Zeiten auf Gastronomie zu setzen, fand er nämlich ziemlich riskant.

Weitere Hotelzimmer dazugekommen

Aktuell sei das Reservierungsbuch voll und es gebe keinen Grund zur Sorge. Die beiden Gaststuben konnten unkompliziert renoviert werden, der Dachstuhl wurde neu gebaut und es kamen sogar neue Hotelzimmer dazu. Natürlich wurde bei der Sanierung besonders auf Brandschutz geachtet.