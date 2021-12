Benefiz-Kalender-Aktion für das Tierheim

Die Stadt Speyer will mit dem Verkauf eines Foto-Kalenders für 2022 das Tierheim der Stadt unterstützen. Die Stadtverwaltung hatte Hobby- und Profifotografen aufgerufen, schöne und außergewöhnliche Fotos von Speyer einzureichen. Aus hunderten Bildern haben es die besten in den Kalender geschafft. Zehn Euro pro verkauften Kalender gehen den Angaben zufolge direkt an das Tierheim der Stadt. Das Geld solle zum Beispiel helfen, das Hundehaus des Tierheims zu sanieren, so SPD-Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Ab Mittwoch ist der Speyerer Kalender unter anderem in der Tourist-Info in Speyer zu kaufen. Die Aktion der Stadtverwaltung findet bereits zum dritten Mal statt.