Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, KABS, hat vor, nächste Woche die Verbreitung der Asiatischen Tigermücke in Germersheim und Ludwigshafen zu verhindern. Die Mitarbeiter brauchen dafür die Erlaubnis, Privatgrundstücke betreten zu dürfen.

BTI soll gegen Tigermücke helfen

Nach Angaben der KABS werden Mitarbeiter ab nächster Woche dort mit Pumpspritzen den flüssigen Wirkstoff BTI beispielsweise in Regentonnen oder andere wassergefüllte Gefäße einbringen. Dafür müssten die Mitarbeiter aber von den Eigentümern hereingelassen werden. In Germersheim seien eine Kleingartenanlage, eine Wohnsiedlung und ein Industriegebiet betroffen.

Schadet die Schnakenbekämpfung mit BTI dem Ökosystem?

Asiatische Tigermücke vor zwei Jahren in der Pfalz aufgetaucht

Die wärmeliebende Asiatische Tigermücke kann Viren übertragen. Dies ist jedoch aus Sicht von Experten in der Rheinebene derzeit noch ziemlich unwahrscheinlich.

Die aus Südostasien stammende Tigermücke war vor zwei Jahren erstmals auch in der Pfalz aufgetaucht. Anwohner der Wohnsiedlung Melm in Ludwigshafen entdeckten die besonders aggressive Stechmücke. In speziell aufgestellten Fallen wurden Larven und Eier der Mücke auch in Germersheim gefunden.