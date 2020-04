Die Schnakenjäger am Rhein haben mit ihren Einsätzen gegen Waldstechmücken begonnen – zu Fuß und per Hubschrauber. Aber auch die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KABS, in Speyer ist von der Corona-Krise betroffen. So mussten bei Helikoptereinsätzen unter anderem hohe Sicherheitsvorkehrungen für die Mitarbeiter getroffen werden, sagt Dirk Reichle von der KABS. Wie überall in Deutschland sei auch für seine Mitarbeiter die Beschaffung von Schutzkleidung problematisch. Zum Teil konnte man auf Lagerbestände zurückgreifen, habe aber auch selbst genähte Schutzmasken von den Maskenengeln erhalten - Frauen, die kostenlos für soziale Einrichtungen Schutzmasken nähen. Trotz aller Widrigkeiten konnten alle Einsätze zu Fuß oder per Helikopter erfolgreich absolviert werden.