Die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, KABS, geht zur Zeit gegen die Tigermücke in Germersheim und Ludwigshafen vor. Knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort seit vergangener Woche im Einsatz.

Jeweils in 2er Teams durchstreifen die Schnakenbekämpfer unter anderem eine Kleingartenanlage in Germersheim, sagte ein KABS-Mitarbeiter. Dort gebe es viele Brutstätten für die Asiatische Tigermücke, wie wassergefüllte Töpfe, Untersetzer oder Kinderspielzeug. Vergangenes Jahr seien in Germersheim erstmals Eier dieser Mücke gefunden worden. Sie komme vor allem in tropischen Ländern vor und könne Krankheiten übertragen. Die Schnakenbekämpfer spritzen das biologische Mittel Bti in die Gefäße, welches die Larven abtötet. Die Tigermücken-Bekämpfung in Germersheim und im Ludwigshafener Stadtteil Melm wird noch bis Anfang Oktober fortgeführt. mehr...