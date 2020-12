Ludwighafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck besucht am Nachmittag im Rahmen ihrer regelmäßigen Besuche bei öffentlichen Institutionen den Verein "Familie in Bewegung." Dieser Hilfsverein ist durch Corona in eine finanzielle Schieflage geraten. Der Verein unterstützt Familien mit Beratungsbedarf - unter anderem in Erziehungsfragen. Er gibt aber auch Sport, Bastel- und Musikkurse. Dem Verein sind nach eigenen Angaben Einnahmen durch Kursgebühren weggebrochen. Die Verantwortlichen hoffen auf Unterstützung durch die Stadt und haben sich deshalb bei der von Jutta Steinruck eingeführten Besuchsreihe "Hol die Oberbürgermeisterin" beworben. Mit den jetzt wieder allmählich beginnenden Kursen brauche der Verein für seine Räume dringend neue Möbel.