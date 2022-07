Im Speyerbach in Neustadt werden am Mittwochnachmittag 10.000 winzige Junglachse ausgesetzt. Die für die Aktion verantwortliche Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt will dadurch nach eigenen Angaben den Atlantischen Lachs wieder im Speyerbach und Rehbach ansiedeln. Der Lachs galt im Speyerbach-Rehbach-System Anfang der 1980er Jahre als ausgestorben. Bei dem Wiederansiedlungsprojekt, dass 2014 begonnen wurde, können laut SGD-Süd erste Erfolge nachgewiesen werden.