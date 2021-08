Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Haßloch muss sich nach einer Spritztour mit einem Auto wegen mehrerer Straftaten verantworten. Laut Polizei brach der 16-jährige am Sonntagabend gegen 19 Uhr 30 in einem Haßlocher Gewerbegebiet zu der Spritztour mit einem nicht zugelassenen Kleinwagen auf, in dem der Zündschlüssel im Schloss steckte. Wenig später seien bei der Polizei Anrufe eingegangen, dass ein Kleinwagen ohne Kennzeichen mit schneller Fahrweise in Haßloch, Meckenheim und Niederkirchen unterwegs sei. Der Polizei gelang es, das mit vier weiteren Jugendlichen besetzte Auto in Haßloch anzuhalten. Der Wagen gehöre einem Firmenchef, für den der 16-jährige gelegentlich arbeite. Der junge Mann wurde wegen Diebstahls, Verkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen fehlenden Versicherungsschutzes angezeigt. Die Polizei bittet um Hinweise.