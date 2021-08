Bei einer Schlägerei in Neustadt hat ein junger Mann eine Gehirnerschütterung erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war der 19-jährige am Dienstagabend zusammen mit seinem Bruder auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Dort seien sie offenbar mit den Insassen eines schwarzen BMW in Streit geraten. Daraufhin stiegen aus dem Auto fünf Jugendliche und junge Erwachsene aus, griffen die beiden Brüder an und verletzten den 19-jährigen, der ins Krankenhaus musste. Die Angreifer konnten flüchten. Die genauen Umstände seien noch unklar, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.