Junger Mann wird nach Raub bei Überfall in der Innenstadt verletzt

In der Innenstadt von Speyer ist am Donnerstagabend ein junger Mann nach Angaben der Polizei von mehreren unbekannten Tätern angegriffen worden. Der 20-jährige habe gegen 21 Uhr 30 zunächst einen Knall gehört, danach sei ihm eine Flüssigkeit in die Augen gesprüht und schließlich ins Gesicht geschlagen worden. Die Täter hätten seine 700 Euro teure, schwarze Winterjacke mit einem Schlüssel erbeutet. Laut Polizei erlitt der junge Mann bei dem Überfall in Speyer eine Augenrötung und Schmerzen im Gesicht, bleibende Schäden seien allerdings nicht erkennbar.