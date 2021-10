Junger Mann attackiert erst den Busfahrer und dann die Polizei

per Mail teilen

Ein junger Mann hat in Ludwigshafen zunächst einen Busfahrer und dann die Polizei angegriffen. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer den 27-jährigen am Sonntagmittag aufgefordert, den Bus zu verlassen, weil der Mann sich aggressiv verhalten und Bier im Bus verschüttet hatte. Die alarmierten Polizeibeamten wollten den 27-jährigen nach eigenen Angaben in Gewahrsam nehmen und eine Blutprobe durchführen. Dabei habe der Mann die Beamten beleidigt, bespuckt und angehustet. Ein Beamter sei dabei leicht verletzt worden. Erst als die Polizisten mit der Elektroschockpistole drohten, habe eine Ärztin die Blutprobe entnehmen können.